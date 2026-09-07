La Federazione Italiana nuoto ha comunicato questa mattina che sarà Germano Proietti ad assumere la guida tecnica del gruppo di fondisti di base presso il Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia. L’attuale direttore tecnico del settore nuoto delle Fiamme Oro vanta una lunga esperienza da atleta e da allenatore e prenderà il posto di Fabrizio Antonello che, lo scorso mese di agosto, ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Cina

Gregorio Paltrinieri e i fondisti del nuoto azzurro hanno un nuovo allenatore. La conferma è arrivata questa mattina dalla Federazione Italia Nuoto. Si tratta di Germano Proietti, classe 1976, attuale direttore tecnico del settore nuoto delle Fiamme Oro. "Formatosi e cresciuto nell'ambito della scuola tecnico-didattica della Federnuoto – si legge nella nota della Federnuoto -, Germano Proietti porta in dote la conoscenza dei processi metodologici federali e si ritiene possa garantire la continuità del lavoro svolto attraverso esperienza, rigore ed entusiasmo".

"Entro in un percorso di eccellenza già tracciato" Proietti si dice pronto a entrare in un "percorso d’eccellenza già tracciato, forte di una solida struttura di lavoro. Allenare quotidianamente campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri e un gruppo che combina atleti di esperienza e prospettiva al centro federale di Ostia è un grande onore e una responsabilità che assumo con profondo rispetto. Ringrazio – ha aggiunto - la Federnuoto, il presidente Paolo Barelli, il coordinatore tecnico-scientifico Marco Bonifazi e il presidente dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro Francesco Montini per la fiducia. L'impegno sarà totale, per supportare il percorso di atleti già affermati e promuovere il progressivo inserimento di giovani talenti".





Germano Proietti (foto Federnuoto)