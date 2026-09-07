Nuoto, Germano Proietti è il nuovo allenatore di Gregorio PaltrinieriUFFICIALE
La Federazione Italiana nuoto ha comunicato questa mattina che sarà Germano Proietti ad assumere la guida tecnica del gruppo di fondisti di base presso il Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia. L’attuale direttore tecnico del settore nuoto delle Fiamme Oro vanta una lunga esperienza da atleta e da allenatore e prenderà il posto di Fabrizio Antonello che, lo scorso mese di agosto, ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Cina
Gregorio Paltrinieri e i fondisti del nuoto azzurro hanno un nuovo allenatore. La conferma è arrivata questa mattina dalla Federazione Italia Nuoto. Si tratta di Germano Proietti, classe 1976, attuale direttore tecnico del settore nuoto delle Fiamme Oro. "Formatosi e cresciuto nell'ambito della scuola tecnico-didattica della Federnuoto – si legge nella nota della Federnuoto -, Germano Proietti porta in dote la conoscenza dei processi metodologici federali e si ritiene possa garantire la continuità del lavoro svolto attraverso esperienza, rigore ed entusiasmo".
"Entro in un percorso di eccellenza già tracciato"
Proietti si dice pronto a entrare in un "percorso d’eccellenza già tracciato, forte di una solida struttura di lavoro. Allenare quotidianamente campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri e un gruppo che combina atleti di esperienza e prospettiva al centro federale di Ostia è un grande onore e una responsabilità che assumo con profondo rispetto. Ringrazio – ha aggiunto - la Federnuoto, il presidente Paolo Barelli, il coordinatore tecnico-scientifico Marco Bonifazi e il presidente dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro Francesco Montini per la fiducia. L'impegno sarà totale, per supportare il percorso di atleti già affermati e promuovere il progressivo inserimento di giovani talenti".
Chi è Germano Proietti
Nato a Roma il 17 marzo 1976, è cresciuto nella società Aurelia nuoto. Specializzatosi nei 200 farfalla, nei 400 e 1500 stile libero, ha partecipato ai campionati europei juniores nel 1992 prima di dedicarsi al fondo e al nuoto per salvamento. Terminata la carriera agonistica, ha intrapreso quella di allenatore, conseguendo il brevetto di allenatore capo di nuoto e salvamento. Come tecnico della nazionale ha partecipato ai campionati europei juniores di Kazan 2019, ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 e alle Universiadi di Chengdu 2023. Attualmente ricopre il ruolo di direttore tecnico del settore nuoto del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con responsabilità nella programmazione tecnica e nella gestione dell'attività agonistica degli atleti del settore.