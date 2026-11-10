Se è vero che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, questa è l’occasione giusta per capire a che punto del suo nuovo cammino è la Pro Recco. Nelle prime due gare, un po' di sofferenza l’ha patita: sia contro il Brescia che contro l’Oradea, nella prima parte, ha fatto fatica a sciogliersi. E gli avversari se li è scrollati di dosso soltanto alla fine, facendo valere la sua superiorità tecnica. Contro il Radnicki, squadra piena zeppa di qualità e di esperienza, candidata vera ad entrare tra le prime quattro di questa edizione di Champions League, ogni pallone ed ogni momento della partita meritano applicazione massima. Un avversario un bel po' diverso parecchio migliorato rispetto a quello che la Pro Recco batté nella doppia finale di Eurocup del 2025. E’ probabile che alla fine della prima fase, entrambe si metteranno in tasca il pass per i quarti di finale, ma a questo primo scontro diretto i ragazzi di Sukno devono e possono guardare con ambizione.