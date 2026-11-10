Champions pallanuoto, oggi Brescia e Pro Recco su Skyguida tv
Doppio appuntamento con le italiane impegnate in Champions League, entrambe in trasferta. Oggi alle 18.30 Oradea-AN Brescia, alle 20.30 Radnicki-Pro Recco: entrambe le partite in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Se è vero che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, questa è l’occasione giusta per capire a che punto del suo nuovo cammino è la Pro Recco. Nelle prime due gare, un po' di sofferenza l’ha patita: sia contro il Brescia che contro l’Oradea, nella prima parte, ha fatto fatica a sciogliersi. E gli avversari se li è scrollati di dosso soltanto alla fine, facendo valere la sua superiorità tecnica. Contro il Radnicki, squadra piena zeppa di qualità e di esperienza, candidata vera ad entrare tra le prime quattro di questa edizione di Champions League, ogni pallone ed ogni momento della partita meritano applicazione massima. Un avversario un bel po' diverso parecchio migliorato rispetto a quello che la Pro Recco batté nella doppia finale di Eurocup del 2025. E’ probabile che alla fine della prima fase, entrambe si metteranno in tasca il pass per i quarti di finale, ma a questo primo scontro diretto i ragazzi di Sukno devono e possono guardare con ambizione.
Scontro diretto anche per Brescia
E’ scontro diretto anche per il Brescia che in Romania ha l’occasione per spezzare il digiuno. Con l’Oradea condivide lo zero in classifica e la possibilità, dovesse abbandonare la scena della Champions League, con la terza piazza del girone, di prendersi un posto in EuroCup. Ma con le squadre di Bovo mai dire mai; con il tempo anche questa -ristrutturata e ringiovanita rispetto alla scorsa stagione- potrà crescere in amalgama ed intensità. E così restare in corsa, fino alla fine, per gli stessi quarti di finale. Il doppio appuntamento con la Champions League è da seguire live su Sky e NOW. Oggi alle ore 18.30 Oradea-AN Brescia e alle 20.30 Radnicki-Pro Recco, entrambe le partite in diretta su Sky Sport Arena.