Europei scherma, infinita Errigo: argento nel fioretto, 23^ medaglia continentale

La seconda giornata dei Campionati Europei di Antony regala all’Italia la seconda medaglia: è l’argento nel fioretto di Arianna Errigo, che riaggiorna una straordinaria storia di campionessa che l’ha vista salire per la 23^ volta in carriera sul podio continentale. La fuoriclasse dei Carabinieri si è fermata solo in finale contro l’ucraina Olga Sopit (15-8), ma anche il secondo posto per lei ha un sapore speciale. “Sono ancora a medaglia, tanti anni dopo la prima volta che fu nel 2009, e ci sono riuscita qui con i miei bambini, i miei genitori, mio marito, dopo una gara lunghissima e combattuta, in cui ho dato tutto. Posso essere solo felice”, il commento di Arianna. Sfiorata invece la medaglia azzurra nella sciabola maschile dove ha chiuso al 5° posto Michele Gallo, restando ai piedi del podio per una sola stoccata. Per quanto riguarda le altre fiorettiste italiane, hanno chiuso al 9° posto Martina Batini, al 14° Anna Cristino e al 18° Martina Favaretto Nella sciabola maschile è arrivato a un passo dalla medaglia Michele Gallo, stop nel tabellone dei sedicesimi, invece, per Cosimo Bertini (18°), Matteo Neri (19°) e Pietro Torre (28°).