Coppa del Mondo fioretto, l'Italia femminile cala il poker a Takamatsu

L'Italia domina a Takamatsu nella tappa di Coppa del mondo di fioretto, piazzando uno straordinario poker. A imporsi è la campionessa del mondo in carica Martina Favaretto, che batte 15-13 in finale Martina Batini. Bronzo per Alice Volpi e Arianna Errigo. Non è la prima volta che l'Italia conquista tutte le medaglie: era successo anche nel 2024 a Tbilisi, con l'oro di Alice Volpi davanti ad Arianna Errigo e il bronzo di Martina Favaretto e Anna Cristino.