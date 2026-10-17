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Coppa del Mondo fioretto, l'Italia femminile cala il poker a Takamatsu

coppa del mondo
Foto Bizzi/Federscherma

Le azzurre conquistano tutti i primi quattro posti nella tappa giapponese: oro per Martina Favaretto, che batte in finale Martina Batini. Bronzo per Alice Volpi e Arianna Errigo

SCHERMA, ARGENTO NELLA SCIABOLA AGLI EUROPEI PARALIMPICI

L'Italia domina a Takamatsu nella tappa di Coppa del mondo di fioretto, piazzando uno straordinario poker. A imporsi è la campionessa del mondo in carica Martina Favaretto, che batte 15-13 in finale Martina Batini. Bronzo per Alice Volpi e Arianna Errigo. Non è la prima volta che l'Italia conquista tutte le medaglie: era successo anche nel 2024 a Tbilisi, con l'oro di Alice Volpi davanti ad Arianna Errigo e il bronzo di Martina Favaretto e Anna Cristino.

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