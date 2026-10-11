La medaglia d’argento della squadra azzurra di sciabola maschile chiude i Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026, un’edizione da record, la più ricca della storia per l’Italia della scherma in carrozzina. Il quartetto composto da Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Amelio Castro e Andrea Jacquier ha conquistato il secondo gradino del podio portando alla spedizione italiana la 15^ medaglia delle kermesse continentale. Superato il turno dei quarti di finale per diritto di ranking, gli azzurri hanno affrontato in semifinale la Francia, dominando dalla prima all’ultima frazione e chiudendo con un secco 30-13 che è valso il pass per l’ultimo atto. In finale, nella “rivincita” del match che un anno fa a Iksan valse il titolo mondiale, i ragazzi guidati dal CT Antongiulio Stella e dal maestro Giuseppe Costanzo sono stati superati per 30-21 dall’Ucraina, chiudendo comunque con un bellissimo argento. L’Italia a Cardiff ha concluso così in vetta al Medagliere quella che passa alla storia come la kermesse continentale più ricca di sempre per la scherma paralimpica azzurra. Un trionfo raccontato da 15 medaglie conquistate (6 ori, 3 argenti e 6 bronzi), superando quella fino a oggi era stata l’edizione da record di Terni 2018. C’è però anche un altro elemento che rende particolare questo Europeo: è il primo grande campionato senza Bebe Vio, per anni volto indiscusso e riferimento sportivo di questa Nazionale paralimpica italiana. Pur sempre vicina al gruppo anche in veste diversa, dopo essere stata anche capo delegazione e riferimento istituzionale per i suoi ex compagni, ha ormai lasciato la scherma in sedia per dedicarsi definitivamente a una nuova sfida nell’atletica. Cardiff fotografa quindi anche l’inizio di una fase nuova, nella quale risultati e responsabilità sembrano distribuirsi su un numero più ampio di protagonisti. A pesare sono soprattutto alcuni successi individuali. Emanuele Lambertini ha conquistato nel fioretto categoria A il primo titolo europeo individuale della carriera, dopo l’argento ottenuto nella stessa specialità a Parigi. Edoardo Giordan ha compiuto un percorso simile nella sciabola A, passando dal bronzo del 2024 al titolo continentale. Tra le conferme c’è Andreea Mogos, protagonista con due ori individuali, nel fioretto e nella sciabola categoria B, oltre al successo nel Mixed Team di fioretto. Leonardo Rigo ha invece messo insieme l’oro nel fioretto C e il bronzo nella spada C. Ma Cardiff sta raccontando soprattutto una squadra con più protagonisti rispetto ai soliti nomi di riferimento. Michele Massa è salito dal bronzo di Parigi all’argento nel fioretto B, mentre Julia Markowska, Mattia Galvagno e Sofia Brunati hanno conquistato la loro prima medaglia individuale europea. Sul podio sono arrivati anche Sofia Garnero, bronzo nel fioretto A, e Amelio Castro, argento nella spada e bronzo nella sciabola al suo primo Europeo con la Nazionale italiana, di cui fa parte dopo la cittadinanza acquisita in febbraio. La giornata più ricca ha condensato bene questa varietà: tre ori con Lambertini, Mogos e Rigo, l’argento di Massa e i bronzi di Galvagno e Brunati. Un passaggio che ha spinto l’Italia in testa al medagliere e ha dato ulteriore vigore a un bilancio costruito, come detto, su più protagonisti. Il dato già evidente è che questa edizione ha prodotto diversi cambi di status. Alcuni atleti hanno trasformato piazzamenti già abituali in titoli, altri sono entrati per la prima volta nella zona medaglie, altri ancora hanno confermato di poter essere competitivi in più armi. È questa, forse, la chiave del primo Europeo del dopo-Bebe Vio: non la ricerca immediata di un nuovo volto simbolo, ma una Nazionale capace di distribuire risultati e responsabilità su più punti di riferimento, tra campioni affermati e nuovi medagliati, capaci di lasciare il segno in specialità differenti.