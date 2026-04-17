È uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario internazionale, una gara che attraversa epoche e generazioni della scherma mondiale. Il Trofeo Luxardo torna così al centro della scena con tre giorni di gare che porteranno in pedana alcuni dei migliori interpreti della sciabola maschile. L’edizione 2026 si disputerà eccezionalmente alla Fiera di Padova, sede individuata dal Comitato organizzatore e dalla Federazione dopo l’indisponibilità della Kione Arena, dovuta al rinvio della gara in seguito alle vicende di crisi internazionale che avevano portato alla chiusura degli spazi aerei. Una soluzione trovata in tempi rapidi per garantire continuità a un evento che resta un punto di riferimento per il circuito.

L’Italia arriva da campione del mondo a squadre in carica

Per l’Italia del Ct Andrea Terenzio sarà una tappa particolarmente significativa. Gli azzurri si presentano infatti in casa da campioni del mondo a squadre, forti del titolo conquistato a Tbilisi 2025. Un risultato che ha rilanciato le ambizioni del gruppo e che aggiunge peso tecnico e simbolico all’appuntamento di Padova. Il nome di punta è quello di Luca Curatoli, numero 9 del ranking mondiale, già ammesso di diritto alla giornata clou di sabato. A caccia di un posto nel tabellone principale già dal venerdì ci saranno invece, tra gli altri, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere, in una delegazione ampia resa possibile anche dal ruolo di Paese ospitante. C’è anche un precedente recente che spinge l’Italia a puntare in alto. Lo scorso anno il Trofeo Luxardo si chiuse con il successo del francese Jean Philippe Patrice, capace di battere in finale Michele Gallo. Per l’azzurro, arrivò un argento importante, dopo la vittoria della precedente edizione, mentre Curatoli chiuse nei quarti. Segnali chiari di un gruppo che anche stavolta può recitare un ruolo di primo piano. Il legame tra l’Italia e il Luxardo, del resto, è profondo. Nessuna nazione ha vinto quanto gli azzurri nella storia della manifestazione: 15 i successi complessivi, con Michele Maffei primatista italiano grazie a quattro affermazioni.

Il weekend live su Sky

Il programma prevede venerdì le qualificazioni, sabato la gara individuale e domenica la prova a squadre. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sabato su Sky Sport Max per l’individuale, domenica su Sky Sport Arena per la prova a squadre, con inizio in entrambe le giornate alle 17. Padova ritrova così uno dei suoi eventi simbolo. E l’Italia, davanti al pubblico di casa, prova a trasformare tradizione e prestigio in un altro weekend da protagonista.