Coppa del mondo, il gigante femminile di Soelden: risultati LIVESCI
Cambia l'orario di partenza del primo gigante femminile di stagione. La prima manche a Soelden al via alle 10.30. Bisogna pulire il tracciato dalla neve caduta nelle ultime ore. Seconda manche confermata alle 13.30. Le italiane al via saranno ben 11: Lara Della Mea con il pettorale 12, Asja Zenere 21, Marta Bassino 28, Laura Pirovano 31, Anna Trocker 34, Sophie Mathiou 37, Ilaria Ghisalberti 38, Alice Pazzaglia 41, Giorgia Collomb 49, Tatum Bieler 56 ed Emilia Mondinelli 66.