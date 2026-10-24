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Coppa del mondo di sci alpino, quanti soldi si guadagnano nel 2026-2027: il montepremi

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Al via la Coppa del Mondo 2026/27 di sci alpino che, come da tradizione, è iniziata a Soelden col gigante femminile prima di quello maschile in programma domenica. A cambiare è invece il montepremi riservato agli atleti, importo arrotondato non solo per il podio. Confermato invece il super jackpot per le gare di Kitzbuehel. Di seguito tutti i compensi posizione per posizione dalla 1^ alla 30^

COPPA DEL MONDO, IL GIGANTE FEMMINILE DI SOELDEN LIVE

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