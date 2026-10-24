Coppa del mondo di sci alpino, quanti soldi si guadagnano nel 2026-2027: il montepremi
Al via la Coppa del Mondo 2026/27 di sci alpino che, come da tradizione, è iniziata a Soelden col gigante femminile prima di quello maschile in programma domenica. A cambiare è invece il montepremi riservato agli atleti, importo arrotondato non solo per il podio. Confermato invece il super jackpot per le gare di Kitzbuehel. Di seguito tutti i compensi posizione per posizione dalla 1^ alla 30^
- Primo posto: 55.000 euro (da 54.709 euro)
- Secondo posto: 25.000 euro (da 25.608 euro)
- Terzo posto: 15.000 euro (da 13.968 euro)
- Primo posto: 101.000 euro
- Secondo posto: 51.000 euro
- Terzo posto: 26.000 euro
- 1° posto: 55.000 euro
- 2° posto: 25.000 euro
- 3° posto: 15.000 euro
- 4° posto: 10.000 euro
- 5° posto: 8.000 euro
- 6° posto: 7.000 euro
- 7° posto: 6.000 euro
- 8° posto: 5.000 euro
- 9° posto: 4.000 euro
- 10° posto: 3.500 euro
- 11° posto: 3.000 euro
- 12° posto: 2.500 euro
- 13° posto: 2.200 euro
- 14° posto: 2.000 euro
- 15° posto: 1.900 euro
- 16° posto: 1.750 euro
- 17° posto: 1.600 euro
- 18° posto: 1.500 euro
- 19° posto: 1.450 euro
- 20° posto: 1.400 euro
- 21° posto: 1.350 euro
- 22° posto: 1.300 euro
- 23° posto: 1.200 euro
- 24° posto: 1.100 euro
- 25° posto: 1.000 euro
- 26° posto: 950 euro
- 27° posto: 900 euro
- 28° posto: 850 euro
- 29° posto: 800 euro
- 30° posto: 750 euro