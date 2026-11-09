Il video di Lindsey Vonn su Instagram

Le parole della campionessa statunitense su Instagram: "Giorno di intervento chirurgico. Lo aspettavo da un po'. Finalmente è arrivato il momento. Sono stata nervosa e ansiosa, ma allo stesso tempo entusiasta di poter lasciare alle spalle questo problema. Questa sarà la mia nona operazione e sto pregando che sia l'ultima. Ci sono ancora cose che potrebbero cambiare durante l'intervento, quindi dobbiamo aspettare e vedere come andrà, ma vi terrò aggiornati sulle mie condizioni e i miei progressi. Sono in ottime mani e sono grata per l'aiuto dei miei medici, fisioterapisti, infermieri e personale medico. Grazie ancora per tutto il sostegno in questi ultimi 9 mesi. Ha veramente significato tutto per me ricevere tanto amore e incoraggiamento. Come ha detto mia madre 'Oggi è un altro grande giorno!'Spero che abbia ragione".