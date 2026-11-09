Sci, Lindsey Vonn: "Mi opero per la nona volta, grazie per il sostegno"l'annuncio
La campionessa statunitense - con un video messaggio su Instagram - annuncia che sta per sottoporsi alla nona operazione chirurgica alla gamba, dopo la caduta in discesa all'Olimpiade di Milano-Cortina e ai precedenti problemi al ginocchio: "Grazie a tutti per il sostegno. Speriamo sia l'ultima". Nei prossimi mesi si capirà se Lindsey Vonn non tornerà più a gareggiare oppure soprenderà ancora tutti, come quando tornò nel 2024 dopo quasi sei anni dal ritiro
Il calvario di Lindsey Vonn prosegue dopo la caduta nella discesa libera della scorso 8 febbraio all'Olimpiade di Milano-Cortina. La 42enne dovrà sottoporsi a una nuova operazione alla gamba, la nona dall'inizio dell'anno, per cercare di tornare in pista. La statunitense dovrà sistemare anche il legamento crociato anteriore sinistro che si era lacerato prima della caduta a Cortina. Negli scorsi giorni Vonn aveva fatto capire che a breve sarebbe tornata sotto i ferri. Oggi la conferma con un video su Instagram, che lascia ancora dubbi sul ritorno della campionessa sugli sci, ma anche tanta speranza: "Speriamo sia l'ultima operazione, grazie a tutti per il sostegno"
Il video di Lindsey Vonn su Instagram
Le parole della campionessa statunitense su Instagram: "Giorno di intervento chirurgico. Lo aspettavo da un po'. Finalmente è arrivato il momento. Sono stata nervosa e ansiosa, ma allo stesso tempo entusiasta di poter lasciare alle spalle questo problema. Questa sarà la mia nona operazione e sto pregando che sia l'ultima. Ci sono ancora cose che potrebbero cambiare durante l'intervento, quindi dobbiamo aspettare e vedere come andrà, ma vi terrò aggiornati sulle mie condizioni e i miei progressi. Sono in ottime mani e sono grata per l'aiuto dei miei medici, fisioterapisti, infermieri e personale medico. Grazie ancora per tutto il sostegno in questi ultimi 9 mesi. Ha veramente significato tutto per me ricevere tanto amore e incoraggiamento. Come ha detto mia madre 'Oggi è un altro grande giorno!'Spero che abbia ragione".