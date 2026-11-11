Lindsey Vonn, nona operazione dopo la caduta di Cortina: "Spero sia l'ultima"

Lindsey Vonn, 42 anni, ha annunciato il nono intervento chirurgico in nove mesi. "Spero sia l'ultimo. Non vedo l'ora di potermi lasciare tutto questo alle spalle", ha scritto la campionessa statunitense che sta cercando di recuperare dall'infortunio subito nella libera di Cortina l'8 febbraio scorso. I tempi per un rientro in pista sono ancora lunghi

Non conosce fine il calvario di Lindsey Vonn: la 42enne campionessa statunitense è tornata in sala operatoria per la nona volta in nove mesi. L’obiettivo è completare il recupero dall’infortunio subito cadendo durante la discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina lo scorso 8 febbrario. Vonn ha annunciato e poi raccontato l’ennesimo intervento sui social: "Sono nervosa e ansiosa, ma allo stesso tempo non vedo l'ora di potermi lasciare tutto questo alle spalle. Questa sarà la mia nona operazione e prego che sia l'ultima" ha scritto la sciatrice su Instagram, dove è comparsa indossando una maglietta non casuale: la t-shirt con l’immagine del capitano Olivia Benson di "Law and Order" (una delle serie più longeve della tv americana, in onda su NBC e in Italia su Sky), interpretata da Mariska Hargitay, una delle sue migliori amiche, presente a Cortina a bordo pista il giorno dell’incidente e tra le prime ad andarla a visitare all’ospedale di Treviso quando le condizioni di Vonn erano decisamente serie.