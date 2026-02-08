Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Lindsey Vonn: brutta caduta nella discesa all'Olimpiade di Milano-Cortina. Foto e news

foto e news fotogallery
12 foto

Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L'americana - una delle favorite della discesa di oggi, in gara nonostante il crociato rotto - è finita a terra dopo pochi secondi, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si sono sentite le urla di dolore della sciatrice. Per i soccorsi è arrivato l'elicottero

MILANO-CORTINA, DISCESA FEMMINILE LIVE - RISULTATI E NEWS LIVE 

ALTRE FOTOGALLERY

Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Olimpiadi invernali

Al via le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina con le prime medaglie conquistate: l'Italia, dopo...

8 foto

Le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Olimpiadi invernali

Parte alla grande l'Olimpiade degli azzurri: oro di Francesca Lollobrigida nella 3000m di...

3 foto

Mattarella e Vale Rossi a San Siro in tram

MILANO-CORTINA

La sorpresa più grande della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Il presidente della...

11 foto

Le FOTO più belle della cerimonia d'apertura

MILANO-CORTINA

Da Milano a Cortina: la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è stata memorabile. La voce di...

81 foto

Olimpiadi, quanti vip alla Cerimonia di Apertura

Olimpiadi invernali

È la grande serata della Cerimonia di Apertura alle Olimpiadi Invernali 2026. Tantissimi i vip...

11 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Goggia-Brignone in pista: discesa LIVE alle 11.30

    live MILANO-CORTINA

    E' il grande giorno della discesa libera femminile a Cortina d'Ampezzo (ore 11.30) con Goggia,...

    Snowboard parallelo LIVE: tempone di Fischnaller

    live milano-cortina

    Oggi è il grande giorno della discesa libera femminile con Goggia, Brignone e Vonn in gare con il...

    Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio

    Olimpiadi invernali

    Sarà una super domenica ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con l'Italia che sogna la medaglia...