Lindsey Vonn: brutta caduta nella discesa all'Olimpiade di Milano-Cortina. Foto e news
Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L'americana - una delle favorite della discesa di oggi, in gara nonostante il crociato rotto - è finita a terra dopo pochi secondi, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si sono sentite le urla di dolore della sciatrice. Per i soccorsi è arrivato l'elicottero
MILANO-CORTINA, DISCESA FEMMINILE LIVE - RISULTATI E NEWS LIVE
- La sequenza della caduta nei primi secondi di discesa, prima del primo intermedio
- Il momento dei primi soccorsi
- Il momento dell'arrivo dell'elicottero per i soccorsi
- La reazione di grande apprensione di tutto il pubblico dopo la caduta. Sulla pista è calato il silenzio
- Anche Snoop Dogg affranto per la caduta della sua connazionale