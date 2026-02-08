Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L'americana - una delle favorite della discesa di oggi, in gara nonostante il crociato rotto - è finita a terra dopo pochi secondi, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si sono sentite le urla di dolore della sciatrice. Per i soccorsi è arrivato l'elicottero

