Luna Rossa a caccia dell'impresa. E' quella che serve all'imbarcazione sponsorizzata Prada Pirelli per tenere viva la corsa alla Louis Vuitton Cup e soprattutto all'America's Cup. Britannia è avanti 6-4 nella finale dopo i due successi di mercoledì e venerdì avrà i primi due match-point a disposizione: vincendo una delle due regate in programma, alzerebbe così la coppa e si garantirebbe il ruolo di sfidante a Team New Zealand per l'America's Cup. La Coppa delle 100 ghinee ha riservato in passato rimonte clamorose. Ne sa qualcosa Jimmy Spithill, attuale timoniere di Luna Rossa, che ha guidato uno dei più strabilianti recuperi nella storia dello sport. Luna Rossa ci crede, come dimostrano le parole di Max Sirena e Checco Bruni: tutto in diretta venerdì su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW.

