Luna Rossa cerca di allungare la serie contro Britannia: i britannici hanno i primi match-point sul 6-4. Previsto vento molto debole a Barcellona per tutto il pomeriggio. In palio la Louis Vuitton Cup e il ruolo di sfidante a Team New Zealand per l'America's Cup. Tutto in diretta dalle 14 su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL CALENDARIO DELLE REGATE