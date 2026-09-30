Luna Rossa c'è: cosa ci dice la vittoria di Napoli

Due regate preliminari, due vittorie, a maggio a Cagliari, a settembre a Napoli, il modo migliore per avvicinarsi alla Louis Vuitton Cup del maggio 2027. Sarà tutto un altro tipo di gara visto l'impiego di un altro genere di imbarcazione, ma per qualità dell'equipaggio e conoscenza del campo di regata Luna Rossa ha tutto per ripetersi