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Luna Rossa c'è: cosa ci dice la vittoria di Napoli

Flavia Tartaglini

Flavia Tartaglini

talent Americas Cup

©Getty

Due regate preliminari, due vittorie, a maggio a Cagliari, a settembre a Napoli, il modo migliore per avvicinarsi alla Louis Vuitton Cup del maggio 2027. Sarà tutto un altro tipo di gara visto l'impiego di un altro genere di imbarcazione, ma per qualità dell'equipaggio e conoscenza del campo di regata Luna Rossa ha tutto per ripetersi

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