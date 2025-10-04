A Milano presentato “Sport Movies & TV 2025”, la finale mondiale del cinema e della televisione sportiva. Dal 7 all’11 ottobre oltre 100 film da 52 Paesi, mostre ed eventi gratuiti dedicati al tema “Sport, Tregua e Pace Olimpica”, in vista di Milano Cortina 2026. A Ibrahimovic e Giacomo Agostini consegnate le Ghirlande d’Onore

Grande entusiasmo a Milano per la presentazione di “Sport Movies & TV 2025 – 43rd Milano International FICTS Fest”, in programma dal 7 all’11 ottobre. L’evento, ospitato tra Palazzo Lombardia, il Centro Internazionale Brera, il Cinema Centrale e la sede FICTS all’Anfiteatro Romano, rappresenta la finale mondiale del cinema e della televisione sportiva, parte del circuito internazionale “World FICTS Challenge” che tocca 23 Festival nei cinque continenti. Alla conferenza stampa di Palazzo Lombardia, accanto al presidente Franco Ascani – membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO – erano presenti istituzioni, partner e ospiti d’eccezione come Zlatan Ibrahimović e Giacomo Agostini, premiati con la prestigiosa “Guirlande d’Honneur” ed entrati nella Hall of Fame FICTS.

Un Festival che parla di sport e di pace

Tema portante dell’edizione 2025 è “Sport, Tregua e Pace Olimpica”, filo conduttore che lega proiezioni, incontri e dibattiti al valore universale dello sport come linguaggio di dialogo e inclusione. Durante il Festival sono previsti 116 film da 52 Paesi, di cui 35 anteprime mondiali ed europee, oltre a mostre, workshop, meeting e il “Paralympic Fest”. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, con accredito obbligatorio disponibile su linktr.ee/fictsfederation.

Le curiosità: Armani, l’Olympic Wall e 63 medaglie da leggenda

L’inaugurazione, martedì 7 ottobre alle 17, sarà dedicata a Giorgio Armani, icona dello stile italiano e simbolo del legame tra moda, sport e cinema.Nello stesso giorno, 63 medaglie olimpiche di tutte le epoche firmeranno l’Olympic Wall, un’installazione permanente che resterà a Palazzo Lombardia come segno tangibile di memoria olimpica e identità sportiva. Sul grande schermo scorrono i volti di 156 campioni, da Coppi e Bartali a Sofia Goggia, da Luka Modric a Julio Velasco, protagonisti di 40 discipline diverse, dal calcio al nuoto, dal ciclismo alle arti marziali.

Cultura, educazione e futuro

Non solo cinema: spazio anche ai giovani con “Ragazzi… in gamba”, iniziativa che premia oltre 51mila studenti dei Trofei di Milano Cortina 2026 e alla proiezione in anteprima del film “Il Sesto Cerchio”, un racconto educativo che intreccia sport, impresa e formazione nel progetto GenerAZIONE2026. Con il sostegno del Ministero per lo Sport e i Giovani, di Regione Lombardia, Fondazione Milano Cortina 2026, Sky Sport e il patrocinio di CONI, CIP e Comune di Milano, “Sport Movies & TV 2025” si conferma non solo un festival, ma un viaggio nella cultura sportiva mondiale. Un appuntamento che guarda a Milano Cortina 2026 con un messaggio chiaro: lo sport come immagine di pace, ispirazione e memoria per le nuove generazioni.