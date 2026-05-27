Lo skateboarding torna nelle scuole di Ostia

Legalità, Sport, giovani, rigenerazione di spazi urbani, condivisione, aggregazione, recupero delle periferie attraverso lo skateboarding, valori sani per crescere. Questi alcuni dei temi del tour di incontri negli Istituti Comprensivi del Lido di Ostia che ha visto il campione italiano di skateboarding park, Guglielmo Marin confrontarsi con i ragazzi delle scuole del Lido di Roma a pochi giorni dalla Coppa del Mondo 2026. Un’iniziativa promossa da Skate Italia Federazione Sport Rotellistici e Municipio X di Roma, con il supporto del Gabinetto del Sindaco, della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma, della Federazione World Skate e con la collaborazione e il supporto logistico di Asd Oasi Verde dello skatepark The Spot.

Il tour delle scuole iniziato mercoledì scorso, dopo il successo dello scorso anno, andrà avanti fino a venerdì 22 maggio in tre giorni di incontri tra i ragazzi e il campione italiano Guglielmo Marin, a due settimane dall’inizio della Coppa del Mondo di Skateboarding Roma 2026. World Cup che andrà in scena, proprio a Ostia nel park The Spot dal 7 al 14 giugno, e a Colle Oppio dal 14 al 21 giugno. Entrambi gli appuntamenti rappresentano, per gli sport individuali olimpici, la prima tappa in assoluto di quest’anno, sia in Italia e che a livello mondiale, delle qualificazioni a Los Angeles 2028. Nove gli Istituti Comprensivi che hanno partecipato alla tre giorni di incontri: Carotenuto, Calderini, Leonori, Ulpio Traiano, Giovanni Paolo II, Vivaldi, Caraibi, Tullia Zevi, Mozart. Un progetto partito lo scorso anno che ha lasciato un’eredità importante per il territorio del litorale romano, sia in ambito sportivo che a livello di iniziative di aggregazione e sociali, promosse dalla Federazione Skate Italia e dal Municipio X di Roma, in collaborazione con diversi altri partner. Tra queste un defibrillatore donato alla Scuola San Gallo e più di 20 panchine che coloreranno, a tema skateboarding, il litorale di Ostia. Un esempio concreto di come attraverso lo sport, l’aggregazione e valori sani si possano costruire oasi di condivisione e legalità anche in luoghi difficili come Ostia, e recuperare spazi urbani per la comunità, come accaduto con lo skatepark the Spot del Lido, e con quello di Colle Oppio. Due degli impianti olimpici più importanti a livello internazionale.