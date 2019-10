X Factor 2019, orari e dove vedere la puntata degli Home Visit

Appuntamento con le selezioni di X Factor stasera, giovedì 17 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8.

Al via X Factor Daily

Dal 18 ottobre arriva anche il “diario di bordo” quotidiano che torna con un debutto in conduzione. A Luna Melis è affidato il racconto della preparazione dei concorrenti ai Live. La giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a X Factor 2018 guiderà il pubblico dietro le quinte dello show, per mostrare la preparazione delle performance, il rapporto fra giudici e concorrenti e la grande macchina organizzativa del programma.