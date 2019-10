Sfera Ebbasta e Andrea Petagna consolidano la loro amicizia. Il rapper e il calciatore della Spal si mettono in affari e aprono un ristorante in Via della Moscova a Milano. Healthy Color, questo il nome scelto, punterà su qualità ed ecosostenibilità

Il calcio si incontra con la musica in cucina. Andrea Petagna e Sfera Ebbasta hanno ufficializzato l’inizio del loro rapporto lavorativo nell’ambito della ristorazione. I due aprono insieme un ristorante a Milano in Via della Moscova. Il nome scelto per il locale è Healthy Color. Due i temi principali proposti: cibo sano ed ecologia. Nel menù sono presenti poke hawaiani, tartare di pesce e di carne, avocado ripieni, insalate, pankake e molto altro. Il tutto "alcol free".

L’amicizia tra Sfera e Petagna

Il rapper giudice di X Factor e il calciatore sono legati da una profonda amicizia che dura da tempo. Dopo Genoa-Spal della passata stagione di Serie A, Petagna aveva deciso di dedicare il suo gol alle vittime di Corinaldo, tragedia avvenuta la notte dell'8 dicembre 2018, e all’amico Sfera: "È stato un gol speciale per me, soprattutto per il mio amico e fratello Sfera Ebbasta. Un pensiero speciale per le vittime e per le loro famiglie. Una tragedia che mi ha segnato e che non dovrebbe mai accadere oggigiorno”. Così scriveva l’attaccante sul proprio account Instagram.