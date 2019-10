Sky Go, ecco la nuova app: tutte le novità

E’ disponibile la nuova versione di Sky Go. Tra le novità un menù nuovo su smartphone e tablet, homepage per ciascun genere nell’area on demand e suggerimenti personalizzati sui film

Nata nel 2011, Sky Go è l’app dedicata ai clienti Sky per vedere i migliori canali e titoli on demand su smartphone, tablet e PC. Nel corso degli anni l’app si è evoluta con costanti miglioramenti - tra cui l’introduzione di Sky Go Plus (2016), il servizio che consente di accedere a funzionalità premium come il Download&Play e la possibilità di far ripartire dall’inizio e mettere in pausa i programmi in diretta, il lancio di Sky Go per i clienti Sky Q (2017), l’app per i clienti Sky Q Platinum che consente di sincronizzarsi al box, e il lancio della versione dedicata ai clienti Sky sul digitale terrestre (2018).

L’evoluzione di Sky Go continua ed è stata rilasciata una nuova versione dell’app, con delle novità che la rendono sempre più a misura di utente, garantendo un’esperienza di utilizzo più semplice e personalizzata. Questo in linea con le esigenze dei consumatori, sempre più abituati ad una fruizione video da mobile, guidata dai propri gusti ed abitudini, e coinvolgendo non solo gli amanti degli eventi sportivi live, ma anche i TV series addicted che guardano un episodio dopo l’altro, chi ama ritagliarsi i suoi spazi per vedere quello che gli piace, anche se la TV di casa è già occupata, e tutti i fan dell’on demand.

Ecco le novità dell’app

- Un menu tutto nuovo su smartphone e tablet, più facile da navigare, per trovare subito quello che ti interessa vedere

- Basta un click per arrivare ai canali TV e, filtrando i generi, trovi rapidamente il canale che cerchi

- L’area on demand presenta una homepage per ciascun genere, facilitando la ricerca dei contenuti. Partendo dal genere, è possibile scegliere velocemente tra i titoli on demand

- Vengono introdotti i suggerimenti personalizzati in homepage: in base ai film che hai guardato sul tuo dispositivo troverai i titoli adatti a te.

- E per i clienti con Sky Q Platinum le novità non finiscono qui. Infatti, non sarà più necessario utilizzare l’app Sky Go per i clienti Sky Q per sincronizzarsi con Sky Q, ma basterà direttamente l’app Sky Go per accedere a tutte le funzioni dedicate. Queste saranno disponibili non solo da smartphone e tablet, ma da oggi anche da PC

La nuova versione di Sky Go è disponibile per tutti i clienti Sky. Basterà aggiornare l’app o, per chi ancora non ce l’ha, scaricarla.

Per saperne di più sky.it/skygo