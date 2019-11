Esattamente 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino, ma il 1989 è anche l'anno della protesta di piazza Tienanmen. Lo stesso in cui il Dalai Lama vinceva il Nobel per la Pace, mentre a Hillsborough perdevano la vita 96 tifosi del Liverpool ed in Polonia moriva in un incidente d'auto Gaetano Scirea. Era anche l’anno dell’Inter dei record, del Milan di Sacchi, dei Simpson e del Game Boy. Madonna cantava Like A Prayer e si ballava la Lambada. In Italia eravamo tutti (o quasi) paninari, mentre alla tv andava in onda la prima puntata di Baywatch