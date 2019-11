X Factor, stasera il quarto appuntamento Live. Ospite Gianna Nannini

Ospiti Gianna Nannini e Mabel

La rocker italiana, fresca vincitrice del Premio Tenco 2019, torna sul palco di X Factor per interpretare una delle sue hit più celebri. Venerdì 15 novembre invece esce il suo atteso disco d’inediti “La differenza” (Charing Cross Records Limited / Sony Music), realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock. Il risultato sono 10 tracce registrate in presa diretta, per un disco dedicato a coloro che non hanno paura di essere se stessi e dimostrare il loro coraggio ma anche la loro gentilezza con gesti che, come dice la stessa Gianna Nannini "fanno la differenza".

Mabel, definita una delle nuove stelle della musica internazionale, ha conquistato le classifiche di mezzo mondo con la sua musica collezionando successi in Europa, America e Asia. Quest’anno grazie al singolo Don’t Call Me Up – con cui si esibirà sul palco dell’X Factor Dome – è stata nominata nella categoria “British Breakthrough Act” dei Brit Award. A soli 23 anni, ha già venduto oltre 3,5 milioni di singoli nel Regno Unito e ha superato il miliardo di stream in tutto il mondo. Si è affermata come una delle voci più positive e sincere del Regno Unito, con le sue canzoni che parlano d’identità (sessuale, razziale, personale) e dell'amore giovanile. Mabel tornerà in Italia per un’unica data a Milano il 24 febbraio 2020.

Appuntamento questa stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8.

Quarto appuntamento anche per Extra Factor, il late night show capitanato da Pilar Fogliati e dal suo compagno di viaggio Achille Lauro. Quest’ultimo racconterà, nella sua rubrica settimanale AL CONFIDENTIAL, le impressioni dei ragazzi sul percorso che stanno facendo, le loro emozioni e i loro timori della settimana appena trascorsa.

Tutti i giorni alle 19.35 l’appuntamento è con X Factor Daily, capitanato da Luna Melis. La giovanissima rapper sarda segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 18.30 su Sky Uno, l’appuntamento anche con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti più salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.