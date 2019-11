X Factor 2019, orari e dove vedere la quinta puntata dei Live

È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X Factor . Una puntata decisiva: per le sorti della gara e per la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Stasera, g iovedì 21 novembre alle 21.15 , su Sky e NOW TV , c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara. Ospiti Mahmood e Gemitaiz&MadMan

Un vero momento di svolta per i concorrenti che, ora più che mai, devono conquistare pubblico e giudici per poter continuare il proprio percorso nel talent, con l’obiettivo di raggiungere la finale prevista al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 12 dicembre, quando il padrone di casa Alessandro Cattelan incoronerà il vincitore di questa edizione. Ma è un momento decisivo anche per gli stessi giudici, che arrivano a questo scoglio fondamentale con una situazione piuttosto equilibrata: due cantanti in gara a testa, infatti, per Mara Maionchi (che schiera, tra gli Over, EUGENIO CAMPAGNA e NICOLA CAVALLARO), Samuel (con i suoi Gruppi BOODA e SIERRA) e Sfera Ebbasta (con le Under Donne GIORDANA PETRALIA e SOFIA TORNAMBENE), solo uno, invece, per gli Under Uomini di Malika Ayane (DAVIDE ROSSI).

Arrivano sul palco dell’X Factor Dome per presentare i propri inediti: i Booda, che propongono Elefante, scritto e musicato da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo; Davide Rossi, che si esibisce sulle note del brano Glum, i cui autori di testo e musica sono Roberto Vernetti e Michele Clivati; Eugenio Campagna, che canta Cornflakes, pezzo di cui firma musica e testo; Giordana Petralia, che entra nel mercato discografico con il brano Chasing Paper scritto, tra gli altri, da Sia; Nicola Cavallaro, che all’X Factor Dome canta Like I Could, tra i cui autori c’è Tom Walker; la Sierra, che propone Enfasi, la canzone che avevano già presentato sul palco delle Audition, a Torino; e Sofia Tornambene, con A domani per sempre, lo stesso brano con cui si era fatta conoscere già nella prima fase di selezione.

Ospiti Mahmood e Gemitaiz & MadMan

Songwriter, autore, a soli 27 anni - con un linguaggio e suoni nuovi - Mahmood ha conquistato tutti, realizzando 130 milioni di stream audio e 140 milioni di visualizzazioni su Youtube, con un tour in Europa con doppie date soldout. Nell'estate 2019 ha dominato le classifiche con la hit Calipso (insieme a Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra); con il nuovo brano Barrio è già disco di platino con 21 milioni di stream e 33 milioni di visualizzazioni in 2 mesi. Soldi è diventata il brano italiano più ascoltato di sempre su Spotify, primo al Festival di Sanremo, secondo all’Eurovision Song Contest, e a pochi mesi dalla sua uscita è una hit mondiale.

Il talento indiscutibile e la tecnica impareggiabile sono solo due delle caratteristiche che hanno permesso a Gemitaiz & MadMan di consolidarsi in Italia come il duo rap più seguito della scena urban contemporanea. Tra i due artisti, infatti, scorre una buona intesa e una sinergia che permette loro di realizzare tracce innovative e uniche, sia nel loro essere solisti sia nella loro carriera congiunta. Negli anni Gemitaiz & MadMan sono stati in grado di dimostrare la loro potenza e trasversalità, che si ritrova a pieno nell’ultimo lavoro del duo, “Scatola Nera”, uscito lo scorso 20 settembre per Tanta Roba Label/Island/Universal Music, che ha debuttato alla prima posizione della classifica Fimi ed ottenuto il disco d’oro in due settimane. L’album è stato anticipato da Veleno 7, certificato disco di Platino, con il quale Gemitaiz e MadMan hanno battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, con un totale di 1,824,280 stream in sole 24 ore.

Appuntamento questa sera, giovedì 21 novembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8.

Quinto appuntamento anche per Extra Factor, il late night show guidato da Pilar Fogliati e dal suo compagno di viaggio Achille Lauro. Quest’ultimo racconterà, nella sua rubrica settimanale Al Confidential, le impressioni dei ragazzi sul percorso che stanno facendo, le loro emozioni e i loro timori della settimana appena trascorsa.

Tutti i giorni alle 19.35 l’appuntamento è con X Factor Daily, capitanato da Luna Melis. La giovanissima rapper sarda segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 18.30 su Sky Uno, l’appuntamento anche con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti più salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.