X Factor 2019, orari e dove vedere la sesta puntata dei Live

Prima manche orchestrale, medley degli inediti nella seconda e una doppia eliminazione: sono gli ingredienti del sesto Live di X Factor. Ospiti Marco D’Amore, Francesca Michielin e Anastasio. Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky e NOW TV. Disponibile anche on demand e su Sky Go

Dopo il debutto nel mercato discografico dei giovani talenti, che la scorsa settimana hanno presentato i loro inediti, il sesto appuntamento di X Factor 2019 si apre con un ballottaggio e la conseguente eliminazione. Stasera, giovedì 28 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, si scoprirà, infatti, chi è il concorrente il cui inedito ha raccolto in settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming e che quindi andrà allo scontro con Giordana Petralia. Uno dei due dovrà abbandonare subito il palco del talent di Sky prodotto da Fremantle, e la gara proseguirà con sei concorrenti guidati da Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta.

Alessandro Cattelan inizierà la puntata con il primo ospite di questa settimana, Marco D’Amore: i due eseguiranno un testo di Anis Mojgani tradotto da Simone Savogin e dal titolo “Shake the dust”, un inno alla diversità e all’unicità. Una “slum poetry” che aprirà la puntata, con musiche composte da Dardust, in una performance ideata dal direttore artistico Simone Ferrari.

Sarà poi il momento di dare il via alle due manche previste: nella prima, i sei talenti rimasti in gara si esibiranno con brani prodotti da Dardust e accompagnati da un’orchestra di 40 elementi. E così, salvo essere stati esclusi a inizio puntata, la SIERRA interpreterà The Ecstasy Of Gold di Ennio Morricone, i BOODA Hold Up di Beyoncè, NICOLA CAVALLARO Sound of Silence di Simon & Garfunkel, EUGENIO CAMPAGNA Cosa mi manchi a fare di Calcutta, DAVIDE ROSSI Treat you better di Shawn Mendes, GIORDANA PETRALIA Stay di Rihanna e SOFIA TORNAMBENE I Love You di Woodkid.

La seconda manche vedrà invece un megamedley degli inediti con i concorrenti che a quel punto ancora in gara. Gli inediti sono: Elefante dei Booda; Glum di Davide Rossi, Cornflakes di Eugenio Campagna, Chasing Paper di Giordana Petralia, Like I Could di Nicola Cavallaro, Enfasi della Sierra e A domani per sempre di Sofia Tornambene.

I tre meno votati nella somma delle due manche andranno al ballottaggio, uno sarà salvato dal pubblico grazie a XME PASSION CHOICE, il meccanismo di Intesa Sanpaolo grazie al quale i fan del programma diventano “quinto giudice” e hanno la possibilità di mantenere in gara il concorrente preferito sottraendolo al giudizio di Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta. Gli altri due concorrenti invece si sottoporranno al responso dei giudici con conseguente eliminazione di uno di loro.