A Sky Sport Room si parla di genitori e figli. Sabato 14 dicembre alle 23 su Sky Sport Uno

Genitori e figli è il tema della puntata di "Sky Sport Room" in onda sabato 14 dicembre alle 23 su Sky Sport Uno

C’è una squadra nella quale tutti giochiamo. E’ la squadra dei figli. Poi ce n’è un’altra.

Quella dei genitori. Nella quale si gioca dopo aver militato in quella dei figli.

Genitori e figli è il tema della puntata di Sky Sport Room, in onda sabato 14 dicembre alle 23 su Skysport Uno. Tema gigantesco, che affronteremo con tanti ospiti e che non potrà prescindere dall’equilibrio tra la necessità della competizione (altrimenti non sarebbe sport) e l’ introduzione graduale all’agonismo, insegnando a capire cosa è vincere e cosa è perdere.

Genitori famosi, genitori ex-atleti, genitori senza una passato agonistico: tutti sullo stesso piano per capire cosa sia meglio e cosa sia da evitare per essere realmente utili e non nocivi alla crescita delle giovani generazioni.

Che un giorno forse vestiranno una nuova maglia, quella della madre o del padre, e si ricorderanno di come i loro genitori si sono comportati. Con Flavio Tranquillo e Paolo Condò vi aspettiamo, che siate genitori o figli, per riflettere insieme.