Sky Sport 2020: un anno di sport senza tregua. Il nuovo promo. VIDEO

Il 2020 di Sky Sport si preannuncia uno dei più ricchi di sempre per quantità e varietà dell’offerta. E senza soste. Siete pronti per 12 mesi di calcio senza interruzioni? La Serie A TIM- con 7 partite su 10 a giornata- la Serie A femminile, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Premier League e la Bundesliga, otlre a UEFA Euro 2020, il primo Europeo itinerante della storia. E poi i motori con la Formula 1®, la MotoGP™ e la SBK. E ancora: i maestri del tennis sui campi di Wimbledon, ATP Masters 1000 e Nitto ATP Finals. Lo spettacolo dell’NBA, i più importanti tornei di golf e molto altro

Su un campo da calcio, da tennis, sul green, sul parquet o in pista. Sky Sport ci sarà, sempre. Il nuovo promo, on air dal 26 dicembre, passa in rassegna i principali eventi sportivi che caratterizzeranno il 2020 e che saranno tutti su Sky Sport. Il calcio sarà, come sempre protagonista con la Serie A TIM (con 7 partite su 10 a giornata) e la Serie A femminile, oltre a UEFA Euro 2020, il primo Europeo itinerante della storia, che si giocherà in 12 città dal 12 giugno al 12 luglio 2020. E poi il grande calcio della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, senza dimenticare la Premier League e la Bundesliga.

Al via anche una nuova stagione dei motori con la Formula 1® e la MotoGP™, entrambe con un Gran Premio in più rispetto alla stagione precedente: 22 per la F1 e 20 per la MotoGP, oltre alla SBK. Da gennaio a giugno sarà anche il momento migliore per gli appassionati NBA: si entra nel clou della stagione, con All Star Game, Playoff e Finals.

E ancora, per il 2020 è pronta un’abbuffata di tennis: mai così tanti eventi su Sky Sport, grazie a Wimbledon, ATP Masters 1000 e Nitto ATP Finals, oltre ad una selezione degli ATP 500 e 250. Non mancheranno infine i principali eventi di golf con i quattro Major: The Masters, US PGA Championship, US Open, The 149th Open.

Su Sky Sport sarà davvero un anno di sport senza tregua. E non è solo un promo!