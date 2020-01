Sara Brusco: "La vita è tutta un quiz"

Il Quiz ha preso possesso di me come la serpentina di Maradona ai Mondiali dell’86. Sono così felice che vorrei non finisse mai. L’esperienza più bella della mia vita per il momento. Sanremo? Scansati proprio!

Sulla mia personalità posso darvi solo qualche indizio. Posso aver paura delle api ma non degli elefanti, preferisco il sole alla pioggia e il caldo al freddo, per me il mare vince sempre sulla montagna.

Non organizzo, mi piace improvvisare, per questo preferisco il campeggio all’hotel, i baci davanti ai falò in spiaggia piuttosto che le feste sui tacchi a spillo. Preferisco il sushi alla tagliata, l’amatriciana al riso alla cantonese.

Non sopporto perdere tempo (amo troppo la vita) preferisco camminare piuttosto che correre. Ridere tanto, ma lavorando seriamente. La quotidianità mi uccide ma la positività uccide la routine. Ho imparato che parlare fa bene, ma a volte il silenzio è una virtù.

Sono convinta che nulla vada sprecato, sentimenti e cose, tutto serve al mondo. Anche il mio farne parte. Penso che tutti abbiamo una missione: la mia la sto capendo… vivendo.

Vi ho confuso le idee?

….la vita è tutta un Quiz, se lo dice da sempre il grande Maestro ci sarà un motivo. Orgogliosa di farne parte!