"NOW TV, la Tv come sei tu": la nuova campagna con Miriam Leone

E’ Miriam Leone il volto della nuova campagna di comunicazione “NOW TV, la tv come sei tu”. Con il servizio in streaming di Sky un’ampia varietà di contenuti eccellenti, accessibili in totale libertà

“NOW TV, LA TV COME SEI TU” è il claim della nuova campagna di comunicazione di NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Online e on air da oggi, rappresenta un vero e proprio manifesto di brand per descrivere un nuovo modo di vedere la televisione, quando e dove si desidera, assecondando il proprio modo di essere. A fare da portavoce all’intera campagna di comunicazione firmata dall’agenzia Alkemy è Miriam Leone, la stella del cinema italiano e protagonista delle Serie TV Sky Original 1992, 1993, 1994.

Con la sua energia, positività e spontaneità Miriam Leone rappresenta in pieno l’identità di NOW TV e del suo pubblico. Varietà di scelta grazie all’ampia programmazione di Film, Serie TV, Show e Sport in streaming, con la flessibilità di combinare la propria offerta in base ai gusti personali e al proprio stato d’animo. Libertà di accedere in pochi click da vari dispositivi e disdire in ogni momento senza impegno. Queste le due parole chiave che contraddistinguono il posizionamento di NOW TV raccontato nello spot con Miriam Leone dal tono di voce spontaneo, vivace e originale che contraddistingue il brand.