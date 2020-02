Sanremo, il Clean beach tour di Piero Pelù: "Raccogliere la spazzatura non è da sfigati"

Questa sera il rocker aprirà la seconda serata del Festival, ma prima ha fatto tappa in spiaggia. Il “Gigante”- così il titolo del brano che porterà sul palco dell’Ariston- si è sporcato le mani, portando avanti l’impegno nei confronti dell'ambiente con il suo “Clean beach tour”, iniziativa portata avanti con Legambiente per sensibilizzare sull'emergenza planetaria rappresentata dalla plastica e “sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”. Un primo applauso per Pelù, l'esordiente-come artista in gara- a Sanremo