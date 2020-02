Laureus World Sports Awards, stasera la premiazione live su Sky Sport Arena

Tutto è pronto per la 20^ edizione dei Laureus World Sports Awards , gli Oscar dello sport. La Verti Music Hall di Berlino ospiterà la cerimonia di premiazione, in diretta stasera su Sky Sport Arena alle 19 . Collegamenti live dal red carpet su Sky Sport24 a partire dalle 18

Hugh Grant si sta preparando per recitare un ruolo che conosce bene avendolo già ricoperto una volta a Monte Carlo. Sarà lui infatti il presentatore dei Laureus World Sports Awards.

Il palcoscenico vedrà il meglio dello sport passato, rappresentato dagli Academy Members, e dello sport presente e futuro con gli Ambassadors e i nominati. Fra i favoriti per Sportivo dell’Anno Lewis Hamilton che ha però dei rivali del calibro di Rafael Nadal, Marc Marquez, Lionel Messi e Tiger Woods.

Protagonista anche il calcio femminile con la nomination per la Nazionale statunitense per miglior squadra e Megan Rapinoe come Sportiva dell’Anno.

L’Italia è rappresentata da Sergio Scariolo che ha una doppia chance di essere fra i vincitori poiché sia la Nazionale spagnola di basket che i Toronto Raptors sono nelle nominations.

La cerimonia sarà anche impreziosita dalla conduzione di Sharon Stone, icona di Hollywood, attrice, produttrice, regista, scrittrice e attivista acclamata dalla critica.