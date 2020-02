Manuel Bortuzzo, il sindaco di Roma Raggi annuncia la cittadinanza onoraria

Manuel Bortuzzo sarà cittadino onorario di Roma. Lo ha deciso, all'unanimità, l'Assemblea capitolina. La conferma arriva dalla sindaca Virginia Raggi, che su Twitter scrive: "L'Assemblea capitolina mi ha chiesto all'unanimità di dare la cittadinanza onoraria di Roma a Manuel Bortuzzo. Sarà un onore per me conferire quanto prima quest'onoreficenza a Manuel, grande esempio di coraggio e tenacia". Manuel Bortuzzo, 21 anni, triestino, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 era rimasto ferito da colpi di pistola in agguato a Roma. A causa delle ferite riportate è rimasto paralizzato. Ma nel corso dei mesi ha dato prova di grande coraggio e di volontà, trasformando in positivo quanto gli era successo. Il suo essere diventato esempio per molti è alla base del riconoscimento ufficiale dell'Assemblea capitolina.