Parte la campagna social, lanciata dal Ministro dello Sport, per affrontare insieme l'emergenza Coronavirus. Come? "Distanti ma uniti", come recita l'hashtag. Tra i testimonial già tantissimi campioni dello sport italiano, che posano simbolicamente allungando il braccio come a toccare qualcuno che non si vede, ma sappiamo che c’è. Fino a formare una catena umana “virtuale” che ci unirà, per farci sentire vicini senza toccarci

