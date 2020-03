Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Decisioni senza precedenti in NBA: Rudy Gobert è risultato positivo al tampone pochi minuti prima della palla a due tra Jazz e Thunder. La partita è stata fermata durante il riscaldamento, così come il resto delle gare di regular season a tempo indeterminato. La Conmebol chiede alla FIFA di rinviare le partite di qualificazioni mondiali in Sud America previste per fine marzo. Formula 1 in Australia, Hamilton: "Scioccante correre qui". In Serie A positivo Daniele Rugani. "Sto bene, invito tutti a rispettare le regole", ha scritto il difensore della Juventus su Instagram. "Stiamo attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui", fa sapere il club bianconero. La squadra è in quarantena e anche l'Inter, ultima avversaria della Juve, ha comunicato la sospensione dell'attività agonistica. Il premier Conte annuncia nuove misure contro il coronavirus in tutta Italia: "Chiudiamo negozi, bar, ristoranti e ogni altra attività a esclusione dei servizi essenziali come farmacie, parafarmacie ed esercizi alimentari", ha spiegato il presidente del Consiglio in diretta Facebook. Tennis, annullate le Finals di Fed Cup, sospesa anche la sfida tra Romania e Italia