Nasce su Sky Sport24 un nuovo appuntamento, immaginato per interagire con tutti gli appassionati (e non) che sono a casa, in questo momento così difficile per tutti. Casa Sky Sport sarà un momento di confronto, con i giornalisti ed i talent di Sky Sport che risponderanno alle domande che arriveranno tramite i social ufficiali di Sky Sport (Twitter ed Instagram) all'hashtag #CasaSkySport. Un modo per passare insieme un po' di tempo e parlare di tutti gli sport. Si parte oggi alle 15 con Paolo Condò. I temi li decidete voi. Facciamoci compagnia.