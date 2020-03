CasaSkySport: ospiti Claudio Marchisio, Sebastian Veron e Nicolò Melli

Si rinnova l’appuntamento con #CasaSkySport sul canale 200, dove potete chiedere il parere dei giornalisti e degli sportivi presenti in studio. Oggi a SkySport 24 in collegamento ci saranno Claudio Marchisio, Juan Sebastian Veron e Nicolò Melli

Calcio ed Nba. Parte da questi temi l’appuntamento di oggi di #CasaSkySport, il doppio approfondimento di Sky Sport24 immaginato per interagire con tutti gli appassionati (e non) che sono a casa. Si parte alle 15 con Carlo Vanzini in compagnia di Paolo Condò e Claudio Marchisio, mentre alle 15.30 sarà il turno di Juan Sebastian Veron. Un appuntamento che si rinnova dalle 19, quando i protagonisti dell’approfondimento del tg del canale 200 di Sky saranno Massimo Marianella e Nicolò Melli, l’azzurro dei Pelicans.

Potete interagire con i nostri giornalisti scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Inoltre oggi a Sky Sport24 anche un’intervista al centrocampista della Roma Bryan Cristante e a Stefan de Vrij, mentre alle 16 si rinnova l'appuntamento con il "Diaro dell'atleta" con Mirko Valdifiori, Fabio Lucioni, Christian Kouamè e Valentina Marchei che raccontano le loro giornate ai tempi del coronavirus.

Infine, alle 20.15 appuntamento con “Sky Sport Room- Daily”: fare squadra oggi sotto grande pressione è vitale per tutti. Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò si interrogano su questo concetto.