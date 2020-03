Oggi a #CasaSkySport si parla di calciomercato. Stasera ospiti Sofia Goggia e Daniil Kvyat

A tenerci compagnia a #CasaSkySport, oggi, saranno Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, volti del calciomercato e giornalisti che hanno vissuto in prima persona tutte le trattative. Saranno in studio a Sky Sport 24 (canale 200) dalle 15 alle 16 per rispondere alle domande, raccontare aneddoti sulle trattative, ma anche i momenti più importanti del mercato del passato e di oggi.

Potete scrivere le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Inoltre oggi Sky Sport Serie A avrà una programmazione dedicata ai colpi di mercato più importanti degli ultimi anni. Un viaggio nel meglio del calciomercato firmato Sky. Le trattative che hanno portato in Italia grandi talenti come Cristiano Ronaldo o Lukaku, Higuain che passa alla Juventus e il ritorno di Ibra al Milan.

Il calciomercato protagonista su Sky Sport Serie A

Alle 12 e alle 23: CR7 alla Juventus

CR7 alla Juventus Alle 13 e alle 21: Ibra al Milan

Ibra al Milan Alle 14 e alle 22: Higuain alla Juventus

Higuain alla Juventus Alle 19 e alle 24: Lukaku all’Inter

La domenica pomeriggio di #CasaSkySport prosegue con una grande campionessa, Sofia Goggia, oro a Pyeongchang 2018 nella discesa libera, ospite alle 19 insieme a Carlo Vanzini per parlare di sci, ma anche del momento drammatico che sta vivendo la sua città, Bergamo.

Alle 19.30 Carlo Vanzini sarà in compagnia di Daniil Kvjat, pilota della scuderia Alpha Tauri. Entrambi pronti a rispondere alle domande di chi vorrà fare parte di #CasaSkySport.