Due giornate dedicate a Valentino Rossi: il 9 volte campione del mondo vi aspetta su Sky Sport MotoGP (canale 208) per rivivere insieme i momenti più belli della sua carriera. Ma non solo: alle 15 oggi avrete la possibilità di interagire con lui all'interno di #CasaSkySport, su Sky Sport 24 (200)

Si fermano le gare, ma non si ferma la programmazione di Sky Sport MotoGP (canale 208). Una programmazione speciale, dedicata ai grandi piloti di oggi e del passato. Si parte questo weekend con due giornate interamente riservate a Valentino Rossi. Sarà l’occasione per rivedere le vittorie storiche e le gare più importanti della carriera del 9 volte campione del mondo. Spazio a tutte le classi, dalla 125 alla MotoGP. In onda anche alcuni degli speciali che Sky Sport MotoGP ha dedicato al pilota di Tavullia. Il 28 e il 29 marzo, invece, toccherà ad Andrea Dovizioso, per proseguire dal 30 marzo con le storie di tanti altri campioni. Non solo MotoGP, però: su Sky Sport F1 (canale 207) questo fine settimana la programmazione sarà dedicata agli anni '80 e '90.