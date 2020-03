Oggi a #CasaSkySport: Gravina, El Shaarawy, Davide Nicola, Chicco Molinari

Oggi su Sky Sport24 la giornata apre con il presidente federale per parlare del futuro della Serie A. Poi ancora calcio con El Shaarawy, Davide Nicola e con Urbano Cairo che interverranno nel corso della giornata. C’è spazio anche per il golf con Chicco Molinari. Come sempre via social potete chiedere il parere dei giornalisti e degli sportivi presenti in studio