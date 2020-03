Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Milano, ieri oltre 12mila controlli

Sono stati oltre 12 mila i controlli effettuati ieri a Milano e provincia dalle forze dell'ordine. Per la precisione 12.218 quelli eseguiti da polizia, carabinieri, esercito e polizia locale. Sono state denunciate 363 persone per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (articolo 650 del codice penale). Solo una, invece, per false attestazioni. Quanto agli esercizi commerciali, i controlli hanno riguardato 5.161 negozi: solo 4 i titolari denunciati per art. 650, 8 hanno ricevuto una multa e 4 la sospensione della licenza