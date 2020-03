Il Pontefice, in una Piazza San Pietro vuota, tiene un'omelia prima della benedizione Urbi et Orbi e prega per la fine della pandemia da coronavirus: "Da settimane sembra che sia scesa la sera, fitte tenebre si sono addensate sulle nostre città. Davanti alla sofferenza siamo una cosa sola. Scenda su di voi la benedizione di Dio"

