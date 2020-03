Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Sala: da San Siro a metrò, nulla sarà come prima

"Niente sarà come prima, ma vedremo se qualcosa diventerà meglio di prima": lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, che in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato di star lavorando a un piano su "come far ripartire l'economia" e ha sottolineato come si dovranno ripensare molte cose, dalla metropolitana allo stadio di San Siro. Il progetto del sindaco è "su tre gradi" per una "ripartenza graduale che non esclude stop and go" perché ha osservato, "non esisterà un giorno 'uno' in cui andremo tutti in piazza con la fanfara al grido 'ripartiamo'". Pertanto Sala pensa che per primo vada "modificato il sistema delle infrastrutture", "perché cambierà il nostro modo di muoverci".