Oggi a #CasaSkySport ospiti Andrea Dovizioso, Alex Zanardi e Gregorio Paltrinieri

La giornata di Sky Sport24 è ricca di appuntamenti, a partire dalle 14 quando in collegamento con Guido Meda e Mauro Sanchini ci sarà il pilota forlivese della Ducati. Alle 19 la parola passa all'Ironman Zanardi ed al Greg del nuoto azzurro. Come sempre via social potete chiedere il parere dei giornalisti e degli sportivi presenti in studio