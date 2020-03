A Casa Sky Sport Dovizioso fa il punto sulla sua Ducati: "Le ultime prove stagionali sono state positive, nel primo GP in Qatar avremmo potuto dire la nostra. Di sicuro saremmo andati forte". Come prepararsi al via del Mondiale? "Fortunatamente riesco a svagarmi e ad allenarmi, non ho perso nemmeno un giorno di allenamento"

Dovizioso scende in pista a Sky: nel giorno in cui compie 34 anni, il ducatista è ospite di Casa Sky Sport. Il punto sul livello del suo team e sui collleghi dopo quanto visto negli ultimi test in Qatar, dove si sarebbe dovuto svolgere anche il primo GP della stagione: "I test non sono andati male. Non è facile capire di preciso a che punto siano gli altri, perchè ci sono tanti modi per fare i test: c'è chi vuole dimostrare di essere davanti e chi no, quindi non sai chi abbia spinto al 100% e chi abbia voluto rischiare. L'importante è capire, è questo che la differenza". E Dovizioso aveva capito bene, dove potesse arrivare la sua Ducati: "Di sicuro in Qatar saremmo stati veloci". "Il 2020 è un anno particolare, c'è un livello sempre più alto, con moto sempre piu competitive e giovani sempre piu talentuosi, comincia ad essere dura per noi vecchietti - continua Dovizioso - ma possiamo ancora dire la nostra".