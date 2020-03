Nel giorno del "Milito Day" l'ex attaccante è ospite oggi a #CasaSkySport

Nel giorno del "Milito Day" su Sky Sport Uno, l'ex attaccante argentino è ospite, a partire dalle 19 insieme ad Esteban Cambiasso del tg sportivo. Come sempre via social potete fare le vostre domande. Parte oggi "Sky in forma", video-allenamenti di 5 minuti da poter seguire per tenersi allenati a casa

Una giornata a tutto calcio su Sky Sport24: dopo il Milan, continua l'approfondimento quotidiano sulle squadre di serie A. Oggi tocca all'Inter: appuntamento alle 13.30. Alle 14, a #CasaSkySport saremo in compagnia di Marco Di Vaio, attuale responsabile scouting del Bologna. Alle 14.30 si aggiungerà anche Massimo Oddo, allenatore del Perugia fino allo scorso gennaio.

Nella seconda parte di #CasaSkySport spazio a due ex compagni all’Inter: Diego Milito ed Esteban Cambiasso che ci terranno compagnia a partire dalle 19 insieme a Massimo Marianella.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Per l’attaccante argentino oggi su Sky Sport Uno sarà una giornata speciale, a lui interamente dedicata, con le partite decisive in campionato ed in Champions, oltre agli speciali sull’Inter del Triplete. Ma non solo: su Sky Sport Serie A è il giorno dedicato alle più belle sfide tra Milan e Juventus.

Per rimanere in forma…a casa

Su Sky Sport24 parte oggi un nuovo appuntamento: è “Sky in forma”: 5 minuti in compagnia di un istruttore professionista che proporrà esercizi da fare a casa per tenersi in forma. La palestra “da salotto” di Sky Sport vi aspetta allora ogni giorno alle 12 e alle 18. Il sabato (alle 8.30 e 11.30) un appuntamento speciale che raccoglierà tutto il “circuito” della settimana. Le lezioni saranno disponibili anche on demand.