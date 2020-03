Oggi su Sky Sport Uno è "Milito Day". Le più belle partite con Inter e Genoa

Un’intera giornata dedicata al "Principe", alla sua carriera italiana tra Genoa ed Inter. Dalla storica tripletta nel Derby della Lanterna a tutti i capitoli più emozionanti della sua staordinaria cavalcata in nerazzurro. Inoltre, oggi su Sky Sport Serie A, in onda le più belle sfide tra Milan e Juve

Un’intera giornata dedicata all’ex calciatore argentino classe 1979 che in Italia ha vestito solo due maglie. La prima è quella del Genoa, dal gennaio 2004 e fino al 2005, per poi ritornarvi nel 2008, sempre per una stagione. In questa parentesi rossoblù Milito colleziona 94 presenze e 60 gol, tra cui la storica tripletta contro la Sampdoria nel derby del 3 maggio 2009. Diventerà così il primo giocatore a riuscire in questa impresa nel derby.

Ma la carriera di Milito, quella che da Principe lo fa diventare Re, è quella con la maglia dell’Inter, con la quale, in due anni, riesce a vincere sei titoli: lo Scudetto (2009-2010), due Coppa Italia (2009-2010 e 2010-2011), una Supercoppa Italiana (2010), la Champions League (2009-2010) e anche il Mondiale per club nel 2010. A Milano, dal 2009 al 2014 ha collezionato 171 presenze e 75 reti.

Nel “Milito Day” in onda oggi su Sky Sport Uno proviamo allora a ripercorrere le partite decisive dell’attaccante in campionato ed in Champions, oltre agli speciali dedicati a lui ed all’Inter del Triplete. In prima serata rivedrete in onda la partita più votata attraverso #SkySportYou. L'ex attaccante sarà inoltre ospite oggi alle 19 di #CasaSkySport. In collegamento anche un altro eroe del triplete 2010, oggi talent Sky, Esteban Cambiasso.

Ma non solo: su Sky Sport Serie A è il giorno dedicato alle più belle sfide tra Milan e Juventus. Spazio anche al calcio femminile con la partita tra le rossonere di Ganz e le bianconere del novembre 2019. E poi gli speciali che raccontano i campioni che hanno fatto la storia delle due squadre, tra cui la dinastia Maldini, Arrigo Sacchi, Pirlo, Baggio, Filippo Inzaghi, Buffon, Gullit, Del Piero, Van Basten, Cristiano Ronaldo e tanti altri.

#skysportclassic, la programmazione del "Milito Day" su Sky Sport Uno