Con un video da brividi diffuso dal Coni, gli atleti del Team Italia hanno voluto dire il loro "grazie" al personale medico e ai volontari che in questi giorni lavorano per salvare vite. Dalla Pellegrini a Zaytsev, da Federica Brignone a Dorothea Wierer: "Oggi non siamo noi quelli che lottano e vanno oltre il limite. Oggi gli eroi siete voi"

“Oggi non siamo noi i tenaci, non siamo noi quelli che sconfiggono la paura, non siamo noi gli eroi. Oggi gli eroi siete voi”. Un bellissimo messaggio, lanciato dal Coni attraverso un video da brividi, con cui i campioni dello sport italiano hanno ringraziato medici, infermieri, protezione civile, personale medico e volontari che in questi giorni lavorano quotidianamente e instancabilmente per salvare vite.



Da Federica Pellegrini a Gregorio Paltrinieri, da Ivan Zaytsev a Federica Brignone, e ancora, Frank Chamizo, Elisa Di Francisca, Paola Egonu, Michela Moioli, Simona Quadarella, Dorothea Wierer: loro sono quelli che nel video hanno prestato volto e voce, rappresentando però tutti gli atleti olimpici Italiani che partecipano idealmente al messaggio.



In un momento in cui tutto, di fronte al valore della vita umana, passa in secondo piano, riusciamo dunque a riflettere sul vero significato della parola “eroe”: tenacia, coraggio, capacità di andare oltre i limiti e regalare speranza, qualità che spesso associamo ai campioni dello sport, diventano così il modo migliore per descrivere chi lavora negli ospedali, nelle ambulanze, in laboratorio, con il solo obiettivo di vincere la partita più importante. E riscopriamo anche il valore di una parola semplice, che troppo spesso dimentichiamo di pronunciare: “Grazie”.