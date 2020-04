Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Trump: "No a un ordine nazionale di restare a casa"

"Lasceremo ai singoli governatori, Stato per Stato, la decisione sull'ordine ai cittadini di stare a casa": lo ha detto il presidente statunitense, Donald Trump, che esclude un ordine a livello nazionale nonostante le pressioni degli esperti che collaborano con la Casa Bianca come Anthony Fauci. "In Italia e in Spagna è diverso - ha aggiunto Trump - loro hanno un problema più grande"