E' successo su una spiaggia di Pescasa: il runner vìola le norme realtive all'attività motoria in questa fase di emergenza e fugge mentre un carabiniere lo insegue. Sembra riuscire a scappare in un primo momento, ma successivamente è stato identificato, fermato e multato con 4mila euro

Le immagini sono quantomeno curiose, la punizione senza esemplare. Il video, che arriva da Pescara ed è subito diventato virale, mostra l'inseguimento di un carabiniere a un runner che si sta allenando in spiaggia violando quanto stabilito sulle attività motorie in questa fase di emergenza sanitaria. Il ragazzo è stato avvistato dalla pattuglia e poi è cominciato l'inseguimento per cercare di fermarlo. Il runner ha tentato la fuga, mentre il militare ha dovuto cedere dopo un primo inseguimento. Alla fine, però, l'uomo è stato raggiunto da altri carabinieri e multato per 4 mila euro. Ribadiamo che, data l'emergenza Covid-19, l'ultima circolare del Viminale ha chiarito che è vietato fare jogging.