Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Liverpool, Dalglish positivo al coronavirus

Annuncio dei Reds, di cui la leggenda scozzese ora è dirigente non esecutivo: "Dalglish è stato ricoverato in ospedale per un'infezione che ha richiesto trattamenti con antibiotici. Ha effettuato il test per il coronavirus nonostante fosse asintomatico ed è risultato positivo". I DETTAGLI