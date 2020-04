7/13 ©Ansa

Aperti anche i negozi al dettaglio non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati e al commercio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. Aperti i negozi di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, i ferramenta e le attività che vendono vernici o articoli per l'illuminazione

Il Cristo di Rio 'indossa' il camice