Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Lombardia, Gallera: “A Milano il rischio di un'ondata che avrebbe travolto la città”

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha fatto il punto della situazione. Come riporta l’Ansa: “A Milano si rischiava di avere un’ondata che avrebbe travolto la città, fortunatamente non è successo”. E ha poi aggiunto: “Se non ci fosse stata una grande attenzione poteva svilupparsi un focolaio con proporzioni simili a quelle di Bergamo, Brescia, Lodi o Cremona. L’ospedale costruito in Fiera: “Fortunatamente non è servito a ricoverare centinaia di persone in terapia intensiva e di questo siamo contenti”.